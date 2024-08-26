Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1863
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5443 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 230 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
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Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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