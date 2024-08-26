2 новых гроша 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5443 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 230 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

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