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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1863 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1863 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1863
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5443 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 230 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 240 CZK
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Coinhouse - June 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1863 B на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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