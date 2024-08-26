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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Via - October 16, 2020
Продавец Via
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1856 F на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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