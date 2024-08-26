2 новых гроша 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

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