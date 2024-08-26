Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр 21,1 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1856
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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