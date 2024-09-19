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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1863 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1863 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1863
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2831 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 280 CZK
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Solidus Numismatik - January 25, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Solidus Numismatik - June 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Stack's - October 22, 2019
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Stephen Album - January 20, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1863 B на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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