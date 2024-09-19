Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1863
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2831 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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