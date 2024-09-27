1/6 талера 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 475 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

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