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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,521)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 475 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1856 F на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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