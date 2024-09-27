Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,521)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1856
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 475 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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