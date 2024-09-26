1/2 нового гроша 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

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