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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1856 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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