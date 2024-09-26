Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 нового гроша 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/2 нового гроша
- Год 1856
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1095 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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