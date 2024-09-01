5 пфеннигов 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 242 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

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