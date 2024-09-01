Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 пфеннигов 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,3 - 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1863
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 242 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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