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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 пфеннигов 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1863 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 5 пфеннигов 1863 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,3 - 7,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1863
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 242 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - March 5, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 5 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1863 B на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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