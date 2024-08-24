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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1856 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 пфеннига 1856 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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