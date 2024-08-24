Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1856
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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