2 пфеннига 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

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