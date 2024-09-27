1 пфенниг 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1667 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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