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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1856 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 пфенниг 1856 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 987 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Russiancoin (4)
  • WAG (2)
  • Денга1700 (1)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1856 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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