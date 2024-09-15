Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1866 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1866 A
Средняя цена 200 $
Продажи
0 122
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск