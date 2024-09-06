2 талера 1843 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3332 проданному на аукционе Auction World за 36000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.

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