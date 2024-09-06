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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 талера 1843 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1843
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3332 проданному на аукционе Auction World за 36000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1843 A на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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