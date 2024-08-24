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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 талера 1842 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 2 талера 1842 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1100000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 340 CHF
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Stack's - October 20, 2023
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Stack's - October 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1842 A на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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