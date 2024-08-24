Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
2 талера 1842 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1100000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 20 октября 2023
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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