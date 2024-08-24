2 талера 1842 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1100000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность UNC (4) AU (14) XF (55) VF (20) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (1) AU55 (2) AU50 (1) Сервис PCGS (2) NGC (4)

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