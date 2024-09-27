Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

3 пфеннига 1830 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1830 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1830 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,8 - 6,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Веймар-Эйзенах Каталог монет Карла Фридриха Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1830 года Все Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские медные монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты номиналом 3 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск