Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
2 пфеннига 1830 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 - 4,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1830
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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