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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 пфеннига 1830 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1830 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 2 пфеннига 1830 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 - 4,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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Где продать?

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