1 пфенниг 1844 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5451 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 18 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность AU (1) XF (1) Нет оценки (9)