Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1844 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,6 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1844
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5451 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 18 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- Höhn (1)
- Russiancoin (9)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Где продать?
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