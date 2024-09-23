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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1844 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1844 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1844 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,6 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1844
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1844 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5451 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 18 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
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  • Russiancoin (9)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1844 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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