Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1830 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 - 2,4 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1830
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1830 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3309 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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