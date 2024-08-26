2 пфеннига 1865 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5453 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

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