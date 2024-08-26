Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
2 пфеннига 1865 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,8 - 3,2 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Александр
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1865
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5453 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность UNC
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