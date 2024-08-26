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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 пфеннига 1865 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1865 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр Реверс монеты - 2 пфеннига 1865 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,8 - 3,2 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Александр
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1865
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 пфеннига 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5453 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

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  • WAG (4)
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 пфеннига 1865 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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