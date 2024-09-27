1 пфенниг 1865 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7105 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 221 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.

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