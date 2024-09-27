Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1865 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,6 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Александр
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1865
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7105 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 221 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.
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Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 января 2015
Сохранность PF63 RD NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Где продать?
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