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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1865 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1865 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр Реверс монеты - 1 пфенниг 1865 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,6 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Александр
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1865
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7105 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 221 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Heritage - January 1, 2015
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Heritage - January 1, 2015
Продавец Heritage
Дата 1 января 2015
Сохранность PF63 RD NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Stack's - July 8, 2011
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Stack's - July 8, 2011
Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1865 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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