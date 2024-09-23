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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859
Средняя цена 130 $
Продажи
0 90
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