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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Серебряные монеты 2 гульдена Бернгарда II - Саксен-Мейнинген

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2 гульдена 1854

Год Знак Описание Продажи Продажи
1854 0 287
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