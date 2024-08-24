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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/4 крейцера 1823 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1823 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/4 крейцера 1823 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 - 1,5 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1823
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1823 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3184 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1823 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1823 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1823 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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