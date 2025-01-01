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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1816 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1816
Средняя цена85 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1816
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1816
Средняя цена20 $
Продажи
01
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