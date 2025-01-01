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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1811 года

Серебряные монеты

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3 крейцера 1811 LH.S.C.
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