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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 крейцер 1815 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1815 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1815 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC20,910

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1815
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 крейцер 1815 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5569 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 190 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1815 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1815 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьVF
Цена
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