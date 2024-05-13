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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1864 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - Талер 1864 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - Талер 1864 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC40,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • НоминалТалер
  • Год1864
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1755 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьAU
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе WCN - 7 ноября 2024
ПродавецWCN
Дата7 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Kroha - 5 октября 2024
ПродавецKroha
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Rhenumis - 16 мая 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Stack's - 16 января 2024
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - 9 декабря 2023
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата9 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
ПродавецRzeszowski DA
Дата16 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1864 B на аукционе Russiancoin - 3 августа 2023
ПродавецRussiancoin
Дата3 августа 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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