Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1864 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC40,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- НоминалТалер
- Год1864
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1755 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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