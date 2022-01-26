Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1846 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC32,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- НоминалТалер
- Год1846
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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