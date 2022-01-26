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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1846 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - Талер 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - Талер 1846 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC32,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • НоминалТалер
  • Год1846
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1846 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 108 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Niemczyk - 19 марта 2025
Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Niemczyk - 19 марта 2025
ПродавецNiemczyk
Дата19 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе BAC - 7 мая 2024
ПродавецBAC
Дата7 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1846 F на аукционе BAC - 12 декабря 2023
ПродавецBAC
Дата12 декабря 2023
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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