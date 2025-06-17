flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1858 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 Грош 1858 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 Грош 1858 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,230)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр17,8 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC33,375

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 Грош
  • Год1858
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1858 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе Katz - 28 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе Russiancoin - 3 августа 2023
ПродавецRussiancoin
Дата3 августа 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1858 F на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 Грош 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1858 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1 ГрошНумизматические аукционы