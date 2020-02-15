Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 Гроша 1858 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,300)
- Вес3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC55,016
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 Гроша
- Год1858
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1858 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьXF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Где продать?
Для продажи 2 Гроша 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы