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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1858 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 Гроша 1858 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 Гроша 1858 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,300)
  • Вес3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC55,016

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 Гроша
  • Год1858
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1858 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьVF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 4 июня 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьXF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1858 F на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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