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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1864 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1864 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/6 талера 1864 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,520)
  • Вес5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/6 талера
  • Год1864
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе CHS Basel Numismatics - 10 сентября 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата10 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе CHS Basel Numismatics - 6 июня 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата6 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 7 мая 2024
ПродавецBAC
Дата7 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 12 декабря 2023
ПродавецBAC
Дата12 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 25 июля 2023
ПродавецBAC
Дата25 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 6 апреля 2022
ПродавецBAC
Дата6 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 27 октября 2021
ПродавецBAC
Дата27 октября 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе BAC - 5 мая 2021
ПродавецBAC
Дата5 мая 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1864 B на аукционе WAG - 11 апреля 2021
ПродавецWAG
Дата11 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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