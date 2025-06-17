Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/6 талера 1864 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,520)
- Вес5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/6 талера
- Год1864
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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