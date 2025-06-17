Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/6 талера 1845 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,521)
- Вес5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC122,604
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/6 талера
- Год1845
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1845 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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