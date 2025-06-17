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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1845 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1845 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/6 талера 1845 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,521)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC122,604

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/6 талера
  • Год1845
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1845 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1741 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе HERVERA - 26 октября 2017
ПродавецHERVERA
Дата26 октября 2017
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Soler y Llach - 26 октября 2017
ПродавецSoler y Llach
Дата26 октября 2017
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1845 F на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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