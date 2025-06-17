Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/2 гроша 1858 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,230)
- Вес1,05 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2415 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,038
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/2 гроша
- Год1858
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1858 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3484 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.
Сохранность
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