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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/2 гроша 1858 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1858 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/2 гроша 1858 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,230)
  • Вес1,05 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2415 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,038

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/2 гроша
  • Год1858
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1858 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3484 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Stephen Album - 21 марта 2023
ПродавецStephen Album
Дата21 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Russiancoin - 12 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1858 F на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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