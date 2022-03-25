Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1827 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,375 гр
- Чистого серебра (0,8226 oz) 25,5856 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,002
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1827
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1827 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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