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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1827 года (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1827 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1827 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,375 гр
  • Чистого серебра (0,8226 oz) 25,5856 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,002

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1827
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1827 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 4274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Niemczyk - 19 марта 2025
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Niemczyk - 19 марта 2025
ПродавецNiemczyk
Дата19 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе WCN - 1 августа 2024
ПродавецWCN
Дата1 августа 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе WAG - 12 мая 2024
ПродавецWAG
Дата12 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе SINCONA - 17 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Stack's - 15 января 2023
Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1827 на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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