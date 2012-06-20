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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 пфеннига 1852 года F (Саксен-Альтенбург, Георг)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1852 года F - цена монеты - Саксен-Альтенбург, ГеоргРеверс монеты - 2 пфеннига 1852 года F - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3 - 3,4 гр
  • Диаметр20,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодГеорг
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1852
  • ПравительГеорг (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 5277 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Frühwald - 16 февраля 2020
ПродавецFrühwald
Дата16 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Künker - 9 октября 2019
ПродавецKünker
Дата9 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Frühwald - 27 сентября 2019
ПродавецFrühwald
Дата27 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Frühwald - 18 мая 2019
ПродавецFrühwald
Дата18 мая 2019
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Frühwald - 17 июня 2018
ПродавецFrühwald
Дата17 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Frühwald - 3 декабря 2017
ПродавецFrühwald
Дата3 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Frühwald - 19 февраля 2017
ПродавецFrühwald
Дата19 февраля 2017
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Frühwald - 20 ноября 2016
ПродавецFrühwald
Дата20 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Frühwald - 31 июля 2016
ПродавецFrühwald
Дата31 июля 2016
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьAU
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1852 F на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьUNC
Цена
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