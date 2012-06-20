Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 пфеннига 1852 года F (Саксен-Альтенбург, Георг)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3 - 3,4 гр
- Диаметр20,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодГеорг
- Номинал2 пфеннига
- Год1852
- ПравительГеорг (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 5277 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Где продать?
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