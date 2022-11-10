Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1 пфенниг 1857 года (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,8 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 пфенниг
- Год1857
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1857 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2728 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 850 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
Где продать?
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