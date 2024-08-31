Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1796 года СМ АИ "С монограммой". Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1796
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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