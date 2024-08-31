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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1796 года СМ АИ "С монограммой". Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1796 года СМ АИ "С монограммой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1796 года СМ АИ "С монограммой" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1796
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1796 "С монограммой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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