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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I". Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1796
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1796 года "С портретом Императора Павла I" со знаком СПБ CLF. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Александр за 90000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
49000 $
Цена в валюте аукциона 49000 USD
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
41597 $
Цена в валюте аукциона 37250 EUR
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU50 NGC
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS60
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Империя - May 31, 2013
Продавец Империя
Дата 31 мая 2013
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Империя - December 9, 2011
Продавец Империя
Дата 9 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - December 14, 2007
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - December 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - September 9, 2005
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Александр - September 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 сентября 2005
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1796 "С портретом Императора Павла I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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