Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I". Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1796
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1796 года "С портретом Императора Павла I" со знаком СПБ CLF. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Александр за 90000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
49000 $
Цена в валюте аукциона 49000 USD
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 9 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 сентября 2005
Сохранность AU58
Цена
******
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1796 "С портретом Императора Павла I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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