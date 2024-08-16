Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Россия, Павел I)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1796
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1796 года "С портретом Императора Павла I" со знаком СПБ CLF. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 212500000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2016.
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