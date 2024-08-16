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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1796
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1796 года "С портретом Императора Павла I" со знаком СПБ CLF. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 212500000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2016.

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Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
3340292 $
Цена в валюте аукциона 212500000 RUB
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 рубль 1796 СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1796 "С портретом Императора Павла I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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