Пробный 1 рубль 1796 года СПБ CLF "С портретом Императора Павла I" (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1796 года "С портретом Императора Павла I" со знаком СПБ CLF. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 212500000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2016.

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