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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1796 года БМ СМ ГЛ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года БМ СМ ГЛ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года БМ СМ ГЛ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1796
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком БМ СМ ГЛ. Новодел. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • UBS (1)
Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ СМ ГЛ на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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