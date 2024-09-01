Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1796 года БМ СМ ГЛ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1796
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком БМ СМ ГЛ. Новодел. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- UBS (1)
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