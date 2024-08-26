Червонец (Дукат) 1796 года БМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком БМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе The New York Sale за 200000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

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