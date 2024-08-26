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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1796 года БМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года БМ - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1796 года БМ - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1796
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком БМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе The New York Sale за 200000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

Сохранность
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
75757 $
Цена в валюте аукциона 65000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
53000 $
Цена в валюте аукциона 53000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе Dorotheum - May 18, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе Империя - February 10, 2012
Продавец Империя
Дата 10 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия Червонец (Дукат) 1796 БМ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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