Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1796 года БМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1796
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1796 года со знаком БМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе The New York Sale за 200000 USD. Торги состоялись 6 января 2011.
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
75757 $
Цена в валюте аукциона 65000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
53000 $
Цена в валюте аукциона 53000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 10 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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