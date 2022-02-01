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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 пфенниг 1868 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих XIV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1868 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XIVРеверс монеты - 1 пфенниг 1868 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XIV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих XIV
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1868
  • ПравительГенрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XIV. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Wójcicki - 30 апреля 2025
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Wójcicki - 30 апреля 2025
ПродавецWójcicki
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Russiancoin - 14 ноября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата14 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS64 RB NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Russiancoin - 8 июня 2023
ПродавецRussiancoin
Дата8 июня 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Niemczyk - 20 марта 2023
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Niemczyk - 20 марта 2023
ПродавецNiemczyk
Дата20 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Russiancoin - 12 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Heritage - 18 января 2017
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Heritage - 18 января 2017
ПродавецHeritage
Дата18 января 2017
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Stephen Album - 21 мая 2016
ПродавецStephen Album
Дата21 мая 2016
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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