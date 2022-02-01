Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 пфенниг 1868 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих XIV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC360,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих XIV
- Номинал1 пфенниг
- Год1868
- ПравительГенрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XIV. Рекорд цены принадлежит лоту 1607 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS64 RB NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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