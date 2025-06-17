Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
2 талера 1854 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,700
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал2 талера
- Год1854
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 3432 проданному на аукционе Auction World за 860000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьMS63 PL PCGS
Цена
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ПродавецNumismatica Genevensis
Дата18 ноября 2019
СохранностьMS63 PL PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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