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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

2 талера 1854 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 2 талера 1854 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,700

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал2 талера
  • Год1854
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 3432 проданному на аукционе Auction World за 860000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
1638 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Heritage - 4 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата4 февраля 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
1850 $
Цена в валюте аукциона 1850 USD
Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Auction World - 15 октября 2023
ПродавецAuction World
Дата15 октября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Auction World - 16 октября 2022
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьMS63 PL PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 13 июня 2021
ПродавецWAG
Дата13 июня 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Reinhard Fischer - 30 мая 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата30 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Numismatica Genevensis - 18 ноября 2019
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата18 ноября 2019
СохранностьMS63 PL PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Höhn - 4 мая 2019
ПродавецHöhn
Дата4 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1854 A на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
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