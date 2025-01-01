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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Монеты Рейсс-Грейц 1866 года

Медные монеты

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1 пфенниг 1866 A
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