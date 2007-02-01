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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Талер 1807 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - Талер 1807 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - Талер 1807 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC300

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • НоминалТалер
  • Год1807
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1807 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
1554 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
4311 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Grün - 19 июня 2020
ПродавецGrün
Дата19 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Dorotheum - 18 июня 2020
ПродавецDorotheum
Дата18 июня 2020
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Künker - 9 октября 2019
ПродавецKünker
Дата9 октября 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе SINCONA - 25 октября 2017
ПродавецSINCONA
Дата25 октября 2017
СохранностьAU55 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Hess Divo - 31 мая 2017
ПродавецHess Divo
Дата31 мая 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Künker - 28 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Oslo Myntgalleri - 29 ноября 2015
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата29 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1807 L на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
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