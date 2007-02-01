Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Талер 1807 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC300
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- НоминалТалер
- Год1807
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1807 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
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