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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Талер 1806 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - Талер 1806 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - Талер 1806 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC345

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • НоминалТалер
  • Год1806
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1806 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
2734 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
1893 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе SINCONA - 19 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата19 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Numismatica Genevensis - 16 ноября 2021
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата16 ноября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Gärtner - 12 октября 2021
ПродавецGärtner
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Künker - 19 июня 2018
ПродавецKünker
Дата19 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Künker - 21 марта 2018
ПродавецKünker
Дата21 марта 2018
СохранностьAU
Цена
******
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Janas - 16 сентября 2017
Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Janas - 16 сентября 2017
ПродавецJanas
Дата16 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Künker - 17 марта 2017
ПродавецKünker
Дата17 марта 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1806 L на аукционе Hess Divo - 1 декабря 2016
ПродавецHess Divo
Дата1 декабря 2016
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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