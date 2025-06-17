Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Талер 1806 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC345
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- НоминалТалер
- Год1806
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1806 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата16 ноября 2021
СохранностьMS63 NGC
Цена
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123
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