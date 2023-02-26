Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1815 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1815 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 5296 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 9 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
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