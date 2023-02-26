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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1815 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1815 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1815 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1815
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1815 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 5296 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 9 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1815 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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