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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1814 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1814 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1814 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1814
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1814 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1585 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1814 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1814 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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