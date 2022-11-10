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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1813 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1813 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1813 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1813
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1813 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2070 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1813 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1813 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR

Где продать?

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