Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1808 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,58 - 5,27 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC256,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- Номинал3 пфеннига
- Год1808
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1808 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1441 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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