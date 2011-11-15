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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1808 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1808 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1808 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC256,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1808
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1808 года. Это медная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1441 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1808 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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