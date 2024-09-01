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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1614 года. Клипа (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Талер 1614 года Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Талер 1614 года Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1614 года. Клипа. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2198 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3750 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Талер 1614 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1614 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Польша Талер 1614 на аукционе GGN - December 5, 1992
Польша Талер 1614 на аукционе GGN - December 5, 1992
Продавец GGN
Дата 5 декабря 1992
Сохранность Нет оценки
Цена
4000 zł
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша Талер 1614 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1614 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1614 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1614 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1614 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1614 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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