Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1614 года. Клипа (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Клипа
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1614 года. Клипа. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2198 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3750 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Продавец GGN
Дата 5 декабря 1992
Сохранность Нет оценки
Цена
4000 zł
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Где продать?
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