Талер 1621 года II VE "Тип 1618-1630". Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1621 года со знаком II VE. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 335000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.

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