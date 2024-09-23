Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1621 года II VE "Тип 1618-1630". Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Талер
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1621 года со знаком II VE. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 335000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
84617 $
Цена в валюте аукциона 335000 PLN
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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