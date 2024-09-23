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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1621 года II VE "Тип 1618-1630". Золото (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Талер
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1621 года со знаком II VE. Золото. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1137 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 335000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.

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Польша Талер 1621 II VE на аукционе Schulman - March 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
84617 $
Цена в валюте аукциона 335000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
78539 $
Цена в валюте аукциона 300000 PLN
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1621 II VE на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша Талер 1621 II VE на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1621 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1621 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1621 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1621 II VE на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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